12:06, 22 апреля 2026

Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое

BD: ВВС США планируют вдвое увеличить закупки истребителей F-15EX Eagle II
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ethan Wagner / U.S. Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США планирует вдвое увеличить закупки истребителей F-15EX Eagle II, пишет Breaking Defense (BD).

Расширение парка F-15EX Eagle II, иногда называемого аналогом российского истребителя Су-57, происходит, как замечает издание, на фоне значительного увеличения военных расходов при администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Всего в ближайшие годы, по данным портала, ВВС планируют приобрести 267 самолетов F-15EX Eagle II, из которых в 2027-м финансовом году ожидается приобретение 24 таких истребителей. Ранее, как пишет издание, ВВС рассматривали покупку 129 истребителей F-15EX Eagle II.

В октябре BD рассказывало, что ВВС США захотели купить еще сотни истребителей пятого поколения F-35 и F-15EX для обеспечения стратегии национальной обороны Трампа.

В марте 2023 года издание The Drive сообщало, что в проекте бюджета ВВС США на 2024-й финансовый год предусмотрено увеличение закупок истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II с 80 до 104 самолетов.

