ВВС США увеличат закупки F-15EX

В проекте бюджета ВВС США на 2024 год предусмотрено увеличение закупок F-15EX

В проекте бюджета Военно-воздушных сил (ВВС) США на 2024-й финансовый год предусмотрено увеличение закупок истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II с 80 до 104 самолетов. Об этом пишет The Drive.

Издание напоминает, что изначально ВВС США планировали купить 144 самолета F-15EX Eagle II.

The Drive допускает, что всегда существует вероятность того, что Конгресс, за которым остается последнее слово в отношении годового военного бюджета США в целом, может принять решение заставить ВВС приобрести больше F-15EX Eagle II либо в 2024-м финансовом году, либо в будущем.

Ранее в марте издание написало, что ВВС США не имеет смысла покупать 80 истребителей F-15EX Eagle II.

В сентябре 2020 года аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, аналогом которого можно считать американский F-15EX Eagle II.