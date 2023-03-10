В США призвали отказаться от американского аналога Су-57

The Drive: ВВС США следует отказаться от покупки F-15EX

Военно-воздушным силам (ВВС) США следует отказаться от покупки истребителей четвертого поколения F-15EX, считающихся аналогами российских боевых самолетов пятого поколения Су-57. Об этом пишет The Drive.

«ВВС должны отказаться от F-15EX, если они не купят значительно больше, чем запланированные 80 самолетов, что является неоправданным сокращением от 144 истребителей, которые они когда-то хотели приобрести», — говорится в публикации.

Автор издания Тайлер Роговей призывает ВВС Соединенных Штатов отказаться от планов покупки F-15EX, поскольку недостаточное число самолетов, планируемых к приобретению, несовместимо с изначальной задумкой по их интеграции в боевую авиацию.

«Это идет вразрез с заявленной ВВС проблемой слишком большого разнообразия парка тактических самолетов», — пишет автор.

Роговей отмечает, что обслуживание небольшого парка уникальных самолетов обходится значительно дороже, чем парка той же численности более широко распространенных моделей. По его мнению, парк из 80 единиц F-15EX не имеет никакого смысла.

В январе The Drive сообщило, что первые боеспособные F-15EX не получат конформных топливных баков, увеличивающих дальность полета, которая считалась основным преимуществом этих американских самолетов.