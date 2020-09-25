В США объявили Су-57 истребителем четвертого поколения

Аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами». На соответствующую публикацию специалистов обратил внимание блог bmpd LiveJournal.

«Даже полностью разработанный, Су-57, вероятно, будет схож по характеристикам с другим модернизированным тяжелым истребителем-бомбардировщиком четвертого поколения — F-15EX, который лишен малозаметности как F-35, но оснащен аналогичной авионикой», — заключают авторы.

Аналитики уверены, что «многочисленные проблемы и неудачи, с которыми столкнулся истребитель Су-57, снизили вероятность его поставки на экспорт до середины 2020-х годов». Основным вызовом проекта специалисты назвали неготовый двигатель второго этапа.

«В конце концов, то, что делает истребитель изделием пятого поколения, — это не только его малозаметность, но и комплект продвинутого радиоэлектронного оборудования и датчиков по всему периметру планера. В настоящее время только F-35 имеет обе эти особенности и находится в серийном производстве», — отмечают авторы.

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В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило соответствующее мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

В декабре 2019 года в публикации на китайском портале Sohu российский самолета Су-57 был объявлен истребителем поколения 4+++ (3+++ в китайском варианте). Там же говорилось, что «русским нужно работать усерднее, чтобы их не оставили позади другие страны мира».

Таким образом в Поднебесной отреагировали на произошедшее в том же месяце крушение самолета Су-57, который должен был стать первым российским серийным образцом истребителя пятого поколения.