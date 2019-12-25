В Китае объявили Су-57 истребителем поколения 4+++

Перспективный истребитель Су-57, который в России и некоторых странах мира традиционно относят к пятому поколению, в публикации на китайском портале Sohu объявлен истребителем поколения 4+++ (3+++ в китайском варианте).

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В заметке на сайте отмечается, что крушение самолета, произошедшее в декабре, затормозит планы развития Су-57. Кроме того, в публикации имеется ироничное замечание о том, что за успешное катапультирование пилота из кабины истребителя Россия должна поблагодарить Индию, имеющую богатый опыт подобных инцидентов, а также вспоминается, что некоторое время Дели сотрудничал с Москвой в программе Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

«Этот год действительно плохой для России. Во-первых, авианосец загорелся, и подводная лодка затонула. Теперь разбился даже драгоценный испытательный образец. Можно только сказать, что русским нужно работать усерднее, чтобы их не оставили позади другие страны мира», — говорится на сайте.

Причины неудач с Су-57 в Поднебесной видят в недостаточном финансировании и использовании некачественных комплектующих.

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