Крушение Су-57 назвали абсолютно рядовой штатной ситуацией

Крушение перспективного российского истребителя пятого поколения Су-57 является нормальным явлением, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Самолет давно отработан, прошел летные испытания и принят на вооружение. А от аварийной ситуации не застрахована ни одна машина. Можно вспомнить, как на этапе испытаний упал F-22, какие проблемы были у F-35. Это абсолютно рядовая штатная ситуация. Просто будут установлены причины и приняты меры», — сказал Шурыгин.

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Су-57, принадлежащий Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу (КнААЗ) имени Гагарина, который выпускает данный самолет, разбился в декабре в тайге в 111 километрах от аэродрома Дземги (Хабаровский край). Пилот летательного аппарата катапультировался и травм не получил.

Из десяти летных экземпляров Су-57 утерян один. Из примерно 500 произведенных F-35 Lightning II упали 2. Из около 200 построенных F-22 Raptor утеряны 4. В отличие от последних двух американских истребителей, российский, создаваемый в течение последних 20 лет, до сих пор не находится на вооружении ВКС России.

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