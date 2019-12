В России вспомнили уничтожающий ракеты «гиперболоид» из СССР

Проданное Украиной в США по цене металлолома советское опытное судно «Диксон» проекта 596П содержало в своих трюмах 35-мегаваттные силовые генераторы, специальные поворотные механизмы, холодильные установки большой мощности и другое оборудование, свидетельствовавшее о том, что корабль располагал лазерной пушкой, вспоминает военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Отмечается, что изделие принимало участие в испытаниях, в частности, уничтожало береговые объекты и крылатые ракеты. «Разработчики первого боевого гиперболоида вспоминали, что для его работы требовалось не менее 50 мегаватт электроэнергии», — пишет автор.

Там же говорится, что подобное оружие отличалось чрезмерно высоким потреблением энергии, вследствие чего не нашло широкого применения в СССР. По мнению обозревателя, подобную проблему удалось решить в России, на что указывает то, что в декабре боевой лазерный комплекс «Пересвет» заступил на боевое дежурство.

В декабре 2018 года американское издание We Are The Mighty написало, что, наблюдая «пропагандистские» новости и ролики про российское лазерное оружие, стоит обратить внимание на «две вещи» — Россия «лжет о новой технологии все время» и «ни разу не показала ее в действии».

В октябре того же года директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства лишь в «идеальных условиях».

О разработке боевого лазерного комплекса президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию.

