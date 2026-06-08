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12:21, 8 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали первые симптомы опухоли головного мозга

Врач Буланов: Первым сигналом опухоли мозга может быть новая странная головная боль
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Первым сигналом опухоли головного мозга могут быть изменения поведения, новая странная головная боль, короткие эпизоды «отключения», внезапный запах, которого нет, или гормональные нарушения, которые долго объясняют стрессом, рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. Ранние симптомы специалист перечислил в беседе с «Лентой.ру».

При этом врач отметил, что не каждая головная боль, забывчивость или тревожность связаны с опухолью мозга.

«Но новые повторяющиеся и нарастающие симптомы нельзя автоматически списывать на переутомление, возраст или паническую атаку. Насторожить должно изменение привычного состояния: головная боль с тошнотой, рвотой или сонливостью, судорожные эпизоды, нарушение речи, зрения, координации или поведения», — объяснил он.

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По словам Буланова, ранние когнитивные и поведенческие изменения близкие часто описывают простыми словами: человек «стал не похож на себя», сделался раздражительным, безразличным, подозрительным, расторможенным. Врач рассказал, что насторожить должны новая забывчивость, трудность концентрации, замедленность мышления, ошибки в привычных действиях, проблемы с пониманием речи, нехарактерная агрессия, апатия или утрата критики к своему состоянию.

«Такие симптомы бывают при депрессии, тревожных расстройствах, нарушениях сна, сосудистых заболеваниях или на фоне приема лекарств. Но при опухолевом процессе они могут быть связаны с тем, что очаг, отек или повышенное внутричерепное давление нарушают работу определенных зон мозга. Если изменения заметны близким, сохраняются неделями, усиливаются или сочетаются с головной болью, "отключениями", судорогами, нарушением речи, зрения, координации или слабостью в конечности, нужна врачебная оценка», — рекомендовал специалист.

Короткие странные эпизоды, похожие на паническую атаку, тоже требуют внимания, заметил врач.

«Дежавю, внезапный запах гари, которого нет, краткое выпадение внимания, автоматические движения губами или руками, волна страха без понятной причины, странное "поднимающееся" ощущение из живота могут быть фокальными эпилептическими приступами. Паническая атака обычно длится дольше и часто сопровождается выраженной вегетативной реакцией и страхом смерти», — сообщил Буланов.

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Новый приступ у взрослого, даже если он похож на «паническую волну», требует неврологического разбора, заявил он. Некоторые опухоли в области головного мозга, по словам специалиста, проявляются не неврологическими, а гормональными симптомами.

«Особенно это касается гипофиза, расположенного в основании мозга рядом с перекрестом зрительных нервов. Его опухоли нередко выглядят как эндокринологическая, гинекологическая или сексуальная проблема, изменение внешности или ухудшение зрения. Настораживают нерегулярные или исчезнувшие менструации, бесплодие, выделение молока из молочных желез вне беременности и лактации, снижение либидо, эректильная дисфункция, гинекомастия, необъяснимая усталость, непереносимость нагрузок, эпизоды низкого давления и тошноты, изменение веса, выпадение волос», — перечислил врач.

При этом он отметил, что похожую картину могут давать избыток пролактина или сдавление нормальной ткани гипофиза. Поэтому необходима консультация специалиста.

«При опухолях гипофиза могут появляться и нарушения зрения. Иногда выраженных гормональных симптомов долго нет, но образование сдавливает зрительный перекрест. Человек хуже видит боковые зоны, чаще задевает предметы, жалуется на "туннельность" зрения или неясное ухудшение, при котором очки не помогают», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

За медицинской помощью нужно обращаться при объективных красных флагах. Первый судорожный приступ у взрослого всегда требует срочной оценки. То же относится к повторяющимся эпизодам потери контакта, кратким «отключениям» с последующей спутанностью, приступам с падением, травмой, прикусом языка или непроизвольным мочеиспусканием. Ждать нельзя при прогрессирующей слабости или онемении одной стороны тела, нарушении речи, потере поля зрения, нарушении глотания, изменении поведения или спутанности сознания. Срочная помощь нужна и при головной боли нового типа

Дмитрий Булановдиректор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест»

Ранее стало известно, что ученые разработали анализ крови, который выявляет 14 ключевых белков и позволяет прогнозировать риск рака легких за пять лет до появления опухоли. Отмечается, что подход учитывает не только возраст и курение, но и скрытое воспаление в легких, которое часто запускает развитие болезни.

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