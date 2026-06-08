Пассажиры провели бессонную ночь в аэропорту по вине российской авиакомпании

Пассажиры прождали вылет 13 часов без еды, воды и сна по вине «Уральских авиалиний»

Пассажиры провели бессонную ночь в аэропорту Сочи по вине российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что отдыхающие должны были вылетать в столицу России и прождали вылет 13 часов без еды, воды и сна — им не предоставили гостиницу. Все это время авиакомпания обещала клиентам скорый вылет, объяснил один их пассажиров.

По его словам, Уральские авиакомпании не дают никакой информации о рейсе — на месте нет представителей авиакомпании, бесполезной оказалась и горячая линия. В сети публикуются кадры, на которых пассажиры сидят на полу из-за переполненной зоны ожидания.

Ранее аэропорты двух курортных городов России перестали принимать самолеты. Речь шла о Сочи и Геленджике.

