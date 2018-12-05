Российское супероружие развернули на видео

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tvzvezda.ru

Минобороны России показало видео постановки на опытно-боевое дежурство российского боевого лазера «Пересвет». Соответствующие кадры публикует «Звезда».

Телеканал отмечает, что оружие российские войска начали получать с 2017 года в рамках госпрограммы вооружений, а подготовка специалистов для него проводится на базе Военно-космической академии имени Можайского и предприятиях промышленности.

О разработке боевого лазерного комплекса президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности».

«Пересвет» может применяться для противодействия оптическим системам наблюдения самолетов и спутников противника.

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