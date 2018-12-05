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Названо три повода войны США и России

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Существует минимум три повода для возможного непреднамеренного военного столкновения США и России в ближайшие несколько лет, передает РИА Новости заявление замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова.

«В ближайшие несколько лет, в краткосрочной и среднесрочной перспективе эта глобальная конфронтация чревата очень серьезными рисками. Это и риск прямого военного столкновения между Россией и США, который объективно есть и нарастает. На мой взгляд, существует как минимум три сценария непреднамеренного прямого военного столкновения между Россией и США», — сказал эксперт на дискуссии «Международная безопасность 2018: состояние и перспективы».

Первый риск связан с кибербезопасностью или киберугрозой.

«Второй риск – это неконтролируемая гонка вооружений, в том числе размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в Европе. Я думаю, что мы придем к этой реальности, к сожалению, через несколько лет», — отметил Суслов.

Третий сценарий связан с Сирией или регионом Черного моря, где стороны «уже действуют в одном и том же оперативном пространстве или могут действовать, если США и дальше будут поддерживать провокации Украины».

В ноябре заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) о информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков допустил, что моменту перехода к применению ядерного оружия в возможном конфликте между США и Россией, скорее всего, будет предшествовать длительный (от нескольких суток до месяца и более) период ведения боевых действий обычным оружием.

В октябре генерал-майор авиации Национальной гвардии США в штате Калифорния Клей Гаррисон заявил, что Соединенные Штаты участвуют в совместных с Украиной, Польшей и Румынией маневрах Clear Sky 2018 в рамках плана министра обороны США Джеймса Мэттиса, предполагающего подготовку к потенциальному конфликту с Россией или Китаем.

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