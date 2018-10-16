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США признали подготовку к войне с Россией на Украине

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Соединенные Штаты участвуют в совместных с Украиной, Польшей и Румынией маневрах Clear Sky 2018 в рамках плана министра обороны США Джеймса Мэттиса, предполагающего подготовку к потенциальному конфликту с Россией или Китаем, сообщил TODAY генерал-майор авиации Национальной гвардии США в штате Калифорния Клей Гаррисон.

Американский военный отметил, что в ходе Clear Sky 2018 ВВС США впервые тренируются противодействовать истребителям РФ и КНР, которые аналогичные украинским. «Мы готовимся к противодействию равным по силе противникам — России и Китаю. На вооружении России находятся такие же истребители», — заявил американский военный.

В октябре портал Soha News сообщил, что, реагируя на угрозу российских ПВО в Сирии, США отправили для участия в учениях на Украине истребители F-15C Eagle, а Израиль — несколько летчиков, которые получили возможность испытать зенитные ракетные системы С-300.

В марте доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков заявил, что «родственные в этнокультурном отношении с российским населением, говорящие с ним на одном языке, они (украинцы — прим. «Ленты.ру») будут незаменимы при ведении специальных действий с предварительным скрытным развертыванием».

Международные маневры Clear Sky 2018 , проходящие на Украине с 8 по 19 октября, объединяют девять стран, восемь из которых являются членами НАТО. В учениях со стороны НАТО принимают участие, в частности, истребители четвертого поколения F-15C/D Eagle и F-16 Fighting Falcon, а также тяжелый ударный беспилотник MQ-9 Reaper. Украина представлена, в том числе, самолетами Су-27, Су-25, Су-24 и МиГ-29, а также РЛС и системами ПВО.

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