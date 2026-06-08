Популярные у звезд туфли рассмешили пользователей Сети из-за сходства со свиными копытами

Юзерша с никнеймом @olynyc_ примерила популярные у звезд туфли и рассмешила пользователей сети. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка прошлась в замшевых черных лодочках на каблуках итальянского бренда Valentino. Данная обувь отличается открытым носком с прозрачной перемычкой и обнажает пальцы. Стоимость подобной пары на официальном сайте составляет 1,1 тысячи долларов (81 тысячу рублей). Известно, что в гардероб их включили такие знаменитости, как певица Tyla и манекенщица Хейли Бибер.

«Клянусь, на фото они [эти туфли] мне безумно нравились, но когда я их примерила, я их просто возненавидела», — рассказала автор поста.

Ролик набрал 29,3 миллиона просмотров. Обувь развеселила зрителей, которые обнаружили ее сходство с копытами. «Это выглядит как свиные копыта», «Извините, но все, что я вижу, это свиные конечности», «Туфли Свинки Пеппы», «Не могу перестать смеяться», «У меня был ужасный день, и это меня рассмешило», — указали юзеры.

В апреле пользователь Владимир Купцевич с никнеймом @davids_sson решил повторить стильный образ из Сети и рассмешил зрителей.