Парень повторил стильный образ из сети и рассмешил зрителей

Пользователь Владимир Купцевич с никнеймом @davids_sson решил повторить стильный образ из сети и рассмешил зрителей. Видео появилось в его TikTok-аккаунте.

Парень предстал перед камерой в светло-сером пиджаке свободного кроя, мешковатых темно-серых брюках, рубашке в клетку и коричневых туфлях. Также он уложил волосы в пучок.

«Насмотрелся стильных образов из Pinterest и решил повторить. По идее это old money», — указал в подписи автор поста.

Ролик набрал 731 тысячу просмотров. «Оld money советскими рублями», «Оld получка», «Ну old явно присутствует», «Я не уверена, что в словосочетании old money подразумевалась сберкнижка...», «Получился новый препод на физмате с контейнером рыбных котлет от любимой мамы», «Помню деда в таком хоронили», «Свидетель на свадьбе в 2003-м», — пошутили в комментариях зрители.

