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12:35, 8 июня 2026Экономика

Россиян предостерегли от зарплатной назойливости

Аналитик Котлярова: Просить прибавку к зарплате следует не чаще раза в год
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Чрезмерная назойливость сотрудника в вопросе повышения зарплаты может навредить его репутации в глазах начальника, обращаться с такого рода просьбами следует не чаще раза в год. Об этом заявила руководитель кадровой компании из Приморского края Ирина Котлярова. Ее слова приводит РИА Новости.

Перед соответствующим обращением, предупредила аналитик, сотруднику следует внимательно изучить ситуацию на рынке труда. Если его зарплата отстает от оклада на той же должности в других компаниях, нужно проинформировать начальство об этом.

Преимущество будет за опытными сотрудниками. Если человек проработал в компании несколько лет, шансы на положительное решение зарплатного вопроса повысятся. «Просить о повышении зарплаты можно каждый год, особенно работникам, проработавшим в компании несколько лет», — констатировала Котлярова.

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После стремительного роста окладов в 2023-2024 годах динамика ощутимо замедлилась в последние несколько лет. Ряд экспортеров прогнозирует полноценное завершение «зарплатной гонки» в России до конца декабря. Одним из главных факторов аналитики называют продолжающийся рост издержек отечественных компаний.

В сложившихся реалиях на внутреннем рынке труда расцвел тренд неполной занятости при одновременной заморозке найма. Руководители фирм стали чаще делать ставку на удержание действующих опытных сотрудников вместо поиска новых. В оставшуюся часть года тенденция заморозки найма, скорее всего, сохранится, сходятся во мнении эксперты. Более того, аналитики не исключили усиление тренда роста частичной занятости.

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