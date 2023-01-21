Американские Су-57 лишат основного преимущества

The Drive: первые боеспособные F-15EX Eagle II не получат конформных топливных баков

Первые боеспособные истребители четвертого поколения F-15EX Eagle II, считающиеся аналогом Су-57, не получат конформных топливных баков, увеличивающих дальность полета, которая считалась основным преимуществом американских самолетов. Об этом сообщает издание The Drive.

В публикации не сообщаются причины, по которым первые боеспособные F-15EX Eagle II будут лишены конформных топливных баков, подвешиваемых к крыльям истребителя.

Издание отмечает, что в настоящее время Военно-воздушные силы США располагают двумя F-15EX Eagle II, которые оснащены внешними баками. Между тем один из этих самолетов используется для опытно-конструкторских испытаний, другой — для эксплуатационных.

The Drive пишет, что конформные топливные баки вдвое увеличивают объемы топлива, переносимого F-15EX Eagle II, но влияют на маневренность и скорость самолета.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на источники сообщило, что Израиль запросил у США 25 истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II.