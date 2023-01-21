Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:18, 21 января 2023Наука и техника

Американские Су-57 лишат основного преимущества

The Drive: первые боеспособные F-15EX Eagle II не получат конформных топливных баков

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Первые боеспособные истребители четвертого поколения F-15EX Eagle II, считающиеся аналогом Су-57, не получат конформных топливных баков, увеличивающих дальность полета, которая считалась основным преимуществом американских самолетов. Об этом сообщает издание The Drive.

В публикации не сообщаются причины, по которым первые боеспособные F-15EX Eagle II будут лишены конформных топливных баков, подвешиваемых к крыльям истребителя.

Издание отмечает, что в настоящее время Военно-воздушные силы США располагают двумя F-15EX Eagle II, которые оснащены внешними баками. Между тем один из этих самолетов используется для опытно-конструкторских испытаний, другой — для эксплуатационных.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021
Смерть с небес Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Смерть с небесЭтот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
14 мая 2018

The Drive пишет, что конформные топливные баки вдвое увеличивают объемы топлива, переносимого F-15EX Eagle II, но влияют на маневренность и скорость самолета.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на источники сообщило, что Израиль запросил у США 25 истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Украина не смогла доказать иранское происхождение российских дронов
Стало известно о положительной динамике в состоянии Костомарова
В московском клубе после концерта произошла давка с пострадавшими
Актриса Брук Шилдс рассказала о пережитом изнасиловании
ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших у Соледара военнослужащих ВСУ
Жена Карпина рассказала об отношении к русским в Эстонии
Зеленский пришел на похороны погибшего при крушении вертолета главы МВД
В Чехии опровергли готовность отправить на Украину танки Leopard 2
Гарвардский профессор сравнил Россию с «гигантским Ираном»
Биткоин резко вырос
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.