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08:04, 21 января 2023Наука и техника

Израиль запросил у США истребители F-15EX

Breaking Defense: Израиль запросил у США истребители F-15EX

Фото: Samuel King / Globallookpress.com

Израиль запросил у США 25 истребителей четвертого поколения F-15EX Eagle II. Об этом со ссылкой на источники сообщает американское издание Breaking Defense.

В публикации отмечается, что Иерусалим надеется удвоить число самолетов, которые хочет получить от Вашингтона. По данным издания, письмо с соответствующим запросом израильское правительство направило американской стороне на прошлой неделе.

Breaking Defense пишет, что колебания с числом истребителей, которые требуются Иерусалиму, связаны с политической неопределенностью в Израиле, где за последние менее чем четыре года прошло пять общенациональных выборных мероприятий.

Издание уверяет, что F-15EX Eagle II способен переносить больше ракет и бомб, чем любой другой истребитель аналогичного класса.

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В апреле The Drive сообщило, что Военно-воздушные силы США захотели списать истребители F-15EX Eagle II.

В январе 2022 года издание написало, что американский тяжелый истребитель F-15EX Eagle II впервые выполнил боевую стрельбу, выпустив ракету AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) класса «воздух-воздух» в сторону беспилотника BQM-167 Skeeter.

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Иван Потапов
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