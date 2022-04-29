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ВВС США захотели списать аналог Су-57

The Drive: ВВС США захотели списать F-15EX Eagle II

Фото: United States Air Force / Wikimedia

Военно-воздушные силы (ВВС) США захотели списать истребители F-15EX Eagle II, считающиеся аналогом российских Су-57, сообщает The Drive.

Издание напоминает, что F-15EX Eagle II был принят на вооружение ВВС Соединенных Штатов около года назад.

В публикации отмечается, что в бюджетном запросе на 2023-й финансовый год Пентагон сократил ожидаемую закупку F-15EX Eagle II до 80 истребителей, хотя изначально планировал купить не менее 144 таких самолетов, которые бы заменили устаревшие F-15C/D Eagle и, возможно, F-15E Strike Eagle.

Авторы материала отмечают, что данное предложение ВВС США может не получить поддержку Конгресса.

В январе The Drive сообщило, что американский тяжелый истребитель F-15EX Eagle II впервые выполнил боевую стрельбу, выпустив ракету AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) класса «воздух-воздух» в сторону беспилотника BQM-167 Skeeter.

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Иван Потапов
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