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Тяжелый истребитель F-15EX впервые запустил ракету

Новый американский истребитель F-15EX Eagle II впервые выполнил боевую стрельбу 25 января

Фото: Boeing

Американский тяжелый истребитель F-15EX Eagle II впервые выполнил боевую стрельбу. Новая модификация самолета F-15 выпустила ракету AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) класса «воздух-воздух» в сторону беспилотника. Об этом сообщает The Drive со ссылкой на Военно-воздушные силы (ВВС) США.

В пресс-релизе ВВС США отметили, что стрельбу выполнили 25 января над Мексиканским заливом. Один из двух прототипов Eagle II выпустил ракету AIM-120D AMRAAM в сторону беспилотника BQM-167 Skeeter.

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Представители ВВС США подчеркнули, что самолет задействовал набор бортовых датчиков во время испытаний. Радар AN/APG-83 с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) позволил отслеживать траекторию полета ракеты. Испытания доказали, что F-15EX Eagle II может помочь завоевать господство в воздухе.

В октябре сотрудница Института аэрокосмических исследований Митчелла Хизер Пенни назвала модернизацию F-15 тупиковой. Она подчеркнула, что F-15EX основан на устаревающих технологиях.

В сентябре издание Popular Mechanics предположило, что к 2035 году Китай обгонит США по численности боевых самолетов. В публикации отметили, что средний возраст истребителей ВВС США составляет 27,37 года.

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Даниил Иринин
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