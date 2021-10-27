В США назвали модернизацию истребителей F-15 тупиковой

Военно-воздушные силы США должны сосредоточиться на создании истребителей пятого поколения F-35A вместо модернизации самолетов прошлых поколений. В своей статье сотрудница Института аэрокосмических исследований Митчелла Хизер Пенни назвала тупиковой модернизацию самолетов F-15. Об этом сообщает Defense News.

Пенни отметила, что модернизированный F-15EX основан на устаревающих технологиях, которые не помогут пилотам в современном бою. По ее мнению, в потенциальном конфликте F-15EX смогут использовать только для оборонительных операций.

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В качестве примера автор материала приводит применение авиации в Сирии. По ее словам, только истребители F-22 и F-35 могли противостоять современным средствам противовоздушной обороны.

Представительница института призвала к завершению работ над F-15EX. Это позволит увеличить темпы производства F-35 и ускорить разработку нового самолета в рамках программы Next-Generation Air Dominance program (NGAD). Пенни подчеркнула, что ВВС США необходим новый доступный стелс-самолет.

Также Пенни предложила отказаться от ранних модификаций F-15 и штурмовиков A-10 Thunderbolt II. При этом она призвала продолжить модернизацию истребителей F-16 и F-22, которые помогут сохранить потенциал ВВС до начала серийного производства NGAD.

Ранее издание The Drive сообщило о результатах расследования аварии истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Специалисты ВВС США установили, что самолет разбился из-за «неправильного» мытья.