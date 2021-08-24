В России заявили об обнаружении F-22 и F-35

Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II могут обнаруживаться российскими радарами, заявил в интервью РИА Новости генеральный конструктор, заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Павел Созинов.

«Незаметных целей для нас вообще на сегодняшний день нет. Пилотируемая авиация в любом ее исполнении, будь то stealth-самолеты или обычные, типа F-15, F-16, все они отлично наблюдаются нашими локаторами, наши зенитные комплексы обеспечивают уверенную защиту от них», — сказал специалист.

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По его словам, «несмотря на некоторое снижение зон обнаружения F-22 и F-35, обеспечивается эффективная работа по ним радиолокаторов наших современных комплексов».

Генконструктор добавил, что смысл stealth-технологий заключается «в том, чтобы в условиях помех уменьшить зоны обнаружения этих самолетов и, соответственно, зоны их поражения». Заместитель гендиректора отметил, что «снижение потенциальных зон поражения компенсируется повышением энергопотенциала и помехозащищенности наших современных комплексов».

В декабре 2020 года компания «РТИ» сообщила, что за последние 12 месяцев средствами радиолокационной станции загоризонтного обнаружения «Контейнер», расположенной в Мордовии, были обнаружены «полеты малозаметных истребителей стран НАТО».