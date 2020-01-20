Российские радары засекли «невидимые» F-35 над Ираном

Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» с большой долей вероятности засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения самолета «Международных авиалиний Украины». Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.

«В это время в воздухе на границе с воздушным пространством Ирана было минимум шесть F-35», — заявил он, указав, что эта информация еще требует проверки.

Как пишет газета со ссылкой на экспертов, заметить и идентифицировать на таком расстоянии почти все летающие объекты может только «Контейнер». Истребители F-35 считались невидимыми.

Материалы по теме Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету

Станции такого типа могут отслеживать воздушную обстановку всей европейской части блока НАТО, а также некоторые территории Ближнего Востока. Обычные станции сопровождают самолет на удалении до 400 километров, а «Контейнер» видит его на удалении в две тысячи километров.

Утром 8 января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Жертвами стали 176 человек, в том числе 11 украинских граждан. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что самолет сбили по ошибке из-за «авантюризма» США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!