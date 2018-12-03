Российский «Контейнер» повторно накрыл Европу

Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения типа «Контейнер» в населенном пункте Ковылкино (Мордовия) вступила на опытно-боевое дежурство. На боевое дежурство объект примут в 2019 году. Об этом сообщает Минобороны России.

«Это первый в стране образец данного изделия. Согласно госпрограмме перевооружения и планов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации планируется возведение и заступление на дежурство еще нескольких таких образцов», — отмечает военное ведомство.

В Минобороны добавили, что РЛС способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около трех тысяч километров и одновременно сопровождать более пяти тысяч воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные.

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В сентябре гендиректор НИИ дальней радиосвязи Кирилл Макаров заявил, что первый «Контейнер» должен заступить на опытно-боевое дежурство в начале 2019 года. По его словам, «фактически всю воздушную обстановку европейской части блока НАТО мы будем держать под полным своим контролем».

В декабре 2013 года Минобороны России уже сообщало, что в Мордовии впервые заступила на опытно-боевое дежурство РЛС загоризонтного обнаружения «Контейнер».

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