Крым получит «Воронеж»

В Крыму построят радиолокационную станцию (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения «Воронеж-М», сообщил «Интерфаксу» генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.
Возведение станции начнется в 2019 году. Установка заменит устаревшую РЛС «Днепр», находящуюся под Севастополем. «Новая станция будет уже другого поколения, с другими возможностями», — сказал Боев.
РЛС «Днепр» покрывает регион Ближнего Востока и способна отслеживать пуски баллистических ракет на дальности до 3,5 тысячи километров.
РЛС СПРН «Воронеж-М» способна обнаруживать космические и аэродинамические объекты, включая баллистические и крылатые ракеты.
В ноябре Крым получил четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400.
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