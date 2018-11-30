Крым получит «Воронеж»

В Крыму построят радиолокационную станцию (РЛС) системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения «Воронеж-М», сообщил «Интерфаксу» генеральный конструктор СПРН Сергей Боев.

Возведение станции начнется в 2019 году. Установка заменит устаревшую РЛС «Днепр», находящуюся под Севастополем. «Новая станция будет уже другого поколения, с другими возможностями», — сказал Боев.

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РЛС «Днепр» покрывает регион Ближнего Востока и способна отслеживать пуски баллистических ракет на дальности до 3,5 тысячи километров.

РЛС СПРН «Воронеж-М» способна обнаруживать космические и аэродинамические объекты, включая баллистические и крылатые ракеты.

В ноябре Крым получил четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400.

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