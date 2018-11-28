Названо оружие России в конфликте с Украиной

В случае обострения конфликта в Азовском море Россия может применить пять типов вооружений, пишет The National Interest.
Список, составленный американским журналом, включает пять позиций: кибероружие, ракетные системы класса «земля-воздух», использование «вежливых людей», артиллерию и летательные беспилотники.
«Со временем некогда крепкая украинская оборонная промышленность может восстановить собственные основные возможности. На данный момент в Москве продолжают храниться самые важные карты», — заключает издание.
В ноябре три украинских военных корабля, согласно заявлению пограничного управления ФСБ России по Крыму, пересекли государственную границу РФ. По мнению Киева, российские катера типа «Соболь» и «Мангуст», корабль «Дон» и малый противолодочный корабль «Суздалец» совершили против украинских кораблей «откровенно агрессивные действия». Российский корабль протаранил украинский рейдовый буксир и нанес ему повреждения.