Наука и техника
 
Последние новости
Бывший губернатор объяснил назначение огромной надбавки к пенсии депутата
Раскрыто тайное убийство беженцев израильской подлодкой
Василий Уткин устроил охоту на хитрого водителя 
Российская школьница наняла адвоката для защиты от произвола родителей
Путин отчитал власти за красивые формулировки и воззвал к реальности
Биткоин установил очередной антирекорд
Американцам пригрозили Шойгу
Российским нефтяникам предсказали проблемы из-за США
Выбрана самая красивая студентка России
Новости партнеров

Российского тяжелого «Охотника» разогнали

Перейти в «Мою Ленту»

Российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» в ноябре совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

«Опытный образец БПЛА "Охотник" в ноябре впервые пробежал по "взлетке" Новосибирского авиазавода, набрав 200 километров в час в соответствии с программой испытаний. Подъем в воздух не выполнялся», — сказал собеседник.

По словам источника, «руление, разбег, набор скорости и остановка в конце полосы были выполнены "Охотником" полностью автономно». Собеседник добавил, что до конца года беспилотник совершит еще несколько пробегов по взлетной полосе авиазавода без отрыва от земли. Следующим этапом испытаний станут «подскоки»

Сведения о разработке дрона появились в 2012 году. Утверждалось, что научно-исследовательская работа «Охотник» по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час.

Первый образец должен быть готов в 2018-м, ожидается, что на вооружение беспилотник поступит к 2020 году. Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.

В июле в качестве прототипа российского истребителя шестого поколения был выбран «Охотник». Тогда же в США российскую разработку назвали выдумкой. В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский тяжелый беспилотник «Охотник» заставят «скакать»
В США российский «Охотник» назвали выдумкой
Российского тяжелого «Охотника» впервые выкатили
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0022 ноября

Абсолютный ноль

На науку выделяют миллиарды по всему миру. Куда они исчезают?
00:2122 ноября

Супероружие России получило код НАТО

11:57Сегодня

«Российский Falcon 9» получит имя грязнейшей реки Сибири

17:5019 ноября

Apple снова сократила выпуск новых iPhone

Наука и техника00:0218 ноября

Новая жизнь

Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
13:53Сегодня

США унизили Россию лунным подрядом

07:20Сегодня

На месте гибели Содома и Гоморры нашли признаки древней катастрофы

05:1915 ноября

Российскую военную технику сочли «безумными древними машинами»

Наука и техникаПартнерский материал

Не осложняй

Как избежать осложнений ОРВИ
10:13Сегодня

35 F-35 выполнили «Слоновью прогулку»

00:09Сегодня

Раскрыто преимущество F-35 перед китайским J-20

04:04Сегодня

Найден способ остановить старение тела

Россия
«Разве это не современный фашизм?»
Нужно ли лечить одного человека, если на эти деньги можно помочь сотням
«Проблема не только в деньгах»
Бедные россияне устали смотреть на богатых и стали злее. Как это исправить?
Владимир Сотников«Незачем ради умирающего заморачиваться. И так сойдет»
Российский врач рассказал правду о медицине. Его хотят признать больным
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством
Путин отчитал власти за красивые формулировки и воззвал к реальности
Все материалы
Мир
«Жизнь человека ничего не стоит»
Предательство, смерть и хаос: как российские наемники воюют в Сирии
Пострадавший от «Новичка» полицейский рассказал о жизни после отравления
Американцам пригрозили Шойгу
Старикам еще одной страны предложили повременить с пенсией
Появились подробности последних минут полета упавшего в Индонезии самолета
Ангела МеркельЛучше не будет
Какой станет Германия без Меркель
В Израиле пожаловались на трудности в бомбежке Сирии из-за России
Все материалы
Бывший СССР
Надежный друг
Лукашенко помогает Украине воевать в Донбассе. И продает ее товары России
Порошенко захотел декоммунизировать еще одну область
Порошенко уличили в тайных встречах с кумом Путина
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
В Верховной Раде учуяли перегар
Британские военные займутся подготовкой украинского спецназа
Москва отреагировала на появление С-300 в Донбассе
Все материалы
Экономика
Римские цифры
В Европе назрел новый кризис. По кому он ударит первым?
Игорь ШуваловВЭБ платежом красен
Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова
Российским нефтяникам предсказали проблемы из-за США
«Газпром» упустил лидерство в России
Украина подчинилась требованиям МВФ
В США ополчились на конкурента Apple
Цены на нефть рекордно рухнули
Все материалы
Силовые структуры
Не устояла
Лучшая следовательница Москвы сколотила банду. Они украли 44 квартиры
Дело без тела
В России сажают за убийства без трупов. Даже если жертвы на самом деле живы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Российский центр реабилитации пытал наркоманов по американской методике
Опубликовано видео алиби обвиняемого в групповом изнасиловании дознавательницы
В Москве во время допроса умер задержанный иностранец
Раскрыты заслуги умершего начальника ГРУ
Все материалы
Наука и техника
Абсолютный ноль
На науку выделяют миллиарды по всему миру. Куда они исчезают?
Новая жизнь
Что будет с Америкой после ядерной войны: Fallout 76
Иосиф Сталин, Энгельсина Маркизова и Михей Ербанов. Москва, Кремль, 1936 год. Через год отца Энгельсины арестовали и расстреляли, а ее вместе с матерью отправили в ссылку«Расстреляли из-за наколки со Сталиным»
Почему советская власть мучила и убивала детей
Российского тяжелого «Охотника» разогнали
«Российский Falcon 9» получит имя грязнейшей реки Сибири
США унизили Россию лунным подрядом
На месте гибели Содома и Гоморры нашли признаки древней катастрофы
Все материалы
Спорт
«Стоит раз облажаться, и вы нас ненавидите»
В 1990-е английский футбол похоронили. Все изменил один чемпионат мира
Колумбиец пробил с 40 метров и попал в «девятку»
Боец MMA лишился победы и работы за оскорбления соперника
Шипулин нашел плюс в отстранении от Олимпиады
Бойцу UFC пришлось гуглить соперника-россиянина
Власти устроили рейд на дом Роналдиньо
Ибрагимович призвал целовать его уродливые ноги
Все материалы
Культура
Жизнь без лоха
Кино недели: криминал, коррупция и разводка у них и у нас
«Это похоже на ночной клуб»
Где русские, немцы и французы рассказывают анекдоты и сплетни
Хаски преследует полиция
У рэпера срывают концерты и блокируют клипы. Чем он не угодил властям?
Лев Лещенко вступился за арестованного Хаски
В Москве покажут фотоисторию одного из самых необычных поселений в России
Создатели «Сабрины» заплатят сатанистам за облик дьявола
«Веном» получит продолжение
Все материалы
Интернет и СМИ
Фильтруй базар
Тюрьма за порно и запрет мемов. Выживать в интернете стало сложнее
Отчаявшаяся риелтор подогрела интерес к домам полуголыми моделями
Оптическая иллюзия заставила тушку индейки крутиться и заворожила зрителей
Познер поведал о своей главной надежде на будущее России
Соловьев обнаружил у Невзорова «бесов» и обвинил в глупости
Появление Валдиса Пельша в больнице объяснили
Раскрыта спрятанная на игральной карте оптическая иллюзия
Все материалы
Ценности
Дина аль-Джухани АбдулазизКоролевы Востока
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
«Много чанов с засоленной человеческой плотью»
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Знаменитый повар-мем покормил Кадырова с ножа
Разъяренные женщины вышли на улицу в кружевном белье из-за изнасилований
Меган Маркл снова надела дешевку
Дочь Трампа вышла в свет с ценником на туфле
Все материалы
Путешествия
Право руля
Суши, шансон и водка: чем живет Сахалин и зачем туда ехать
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Никаких хинкали!
Бутики, террасы и дворики: где найти секретные места Тбилиси
Клиника потребовала 15 миллионов за лечение умершей россиянки
Средству женской гигиены нашли неожиданное применение в самолете
Обнаруженный на морском дне самолет оказался оптической иллюзией
Сотни российских туристов застряли в Китае
Все материалы
Из жизни
«Я себя такой шальной императрицей чувствую!»
Люди со всего мира раскрыли свои сексуальные фантазии. Она сумела их показать
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Смерть подождет
Эти люди доживают последние дни на полную катушку. С ними происходит невероятное
Уборщица получила 10 лет тюрьмы за приписанный класс в аттестате
Прохожий поймал брошенного из горящего дома ребенка
Женщина выжила после «внутреннего обезглавливания»
Счастливые числа помогли старушке дважды выиграть крупную сумму
Все материалы
Новый Range Rover Evoque — главное
Что нужно знать про британский кроссовер нового поколения
Внедорожные суперкары
Идеальные Бугатти и Феррари для России — как бы они выглядели?
Видео: пикап-гигант за 7 млн
Внедорожный пикап из Форсажа — самый большой в России. Как на нем вообще ездить?
Император
Чтобы понять флагман Rolls-Royce, мы поездили сразу на двух «Фантомах»
Гигантский кроссовер Hyundai оставили без рычага коробки передач
Немецкий подросток лишился прав через 49 минут после их получения
В России Mazda отправит на сервис 62 тысячи автомобилей
Все материалы
Дом
Хмельницкий региональный литературно-мемориальный музей Н.А. Островского Монстры из прошлого
Самые странные здания Украины и Крыма
Хата с краю
Угадай страну по многоэтажке: коварный тест из спальных районов
Атлантический рубеж
Почему россияне бросают родину и покупают дома в Португалии
Церетели оштрафовали за самострой
Названы худшие районы Москвы
Число неплательщиков за услуги ЖКХ резко выросло
У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье
Все материалы