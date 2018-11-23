Российского тяжелого «Охотника» разогнали

Российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник» в ноябре совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час, сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.
«Опытный образец БПЛА "Охотник" в ноябре впервые пробежал по "взлетке" Новосибирского авиазавода, набрав 200 километров в час в соответствии с программой испытаний. Подъем в воздух не выполнялся», — сказал собеседник.
По словам источника, «руление, разбег, набор скорости и остановка в конце полосы были выполнены "Охотником" полностью автономно». Собеседник добавил, что до конца года беспилотник совершит еще несколько пробегов по взлетной полосе авиазавода без отрыва от земли. Следующим этапом испытаний станут «подскоки» Сведения о разработке дрона появились в 2012 году. Утверждалось, что научно-исследовательская работа «Охотник» по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час. Первый образец должен быть готов в 2018-м, ожидается, что на вооружение беспилотник поступит к 2020 году. Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей. В июле в качестве прототипа российского истребителя шестого поколения был выбран «Охотник». Тогда же в США российскую разработку назвали выдумкой. В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.
Сведения о разработке дрона появились в 2012 году. Утверждалось, что научно-исследовательская работа «Охотник» по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час.
Первый образец должен быть готов в 2018-м, ожидается, что на вооружение беспилотник поступит к 2020 году. Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.
В июле в качестве прототипа российского истребителя шестого поколения был выбран «Охотник». Тогда же в США российскую разработку назвали выдумкой. В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.