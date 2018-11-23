Российского тяжелого «Охотника» разогнали

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Сведения о разработке дрона появились в 2012 году. Утверждалось, что научно-исследовательская работа «Охотник» по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час.

Первый образец должен быть готов в 2018-м, ожидается, что на вооружение беспилотник поступит к 2020 году. Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.

В июле в качестве прототипа российского истребителя шестого поколения был выбран «Охотник». Тогда же в США российскую разработку назвали выдумкой. В июне 2018-го «Охотник» впервые выкатили под открытое небо.

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