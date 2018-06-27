Российского тяжелого «Охотника» впервые выкатили

Российский тяжелый ударный БПЛА (беспилотный летательный аппарат), создаваемый «Сухим» и МиГ в рамках научно-исследовательской работы «Охотник», впервые выкатили под открытое небо, сообщается в посвященной перспективному истребителю пятого поколения Су-57 (Т-50) группе во «ВКонтакте».

Отмечается, что «получено основание для рассекречивания внешнего вида», а также то, что новый БПЛА унифицирован с опытным образцом Су-57. «Есть и степень унификации (что-то даже визуально можно будет увидеть), и один из опытных образцов Т-50 сейчас работает по этой программе», — говорится в сообщении.

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Сведения о разработке дрона появились в 2012-м. Утверждалось, что научно-исследовательская работа «Охотник» по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется «Сухим» и «МиГ». Первый образец должен быть готов в 2018-м, а поступить на вооружение к 2020-му.

Бюджет проектных работ «Охотник» оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час.

В январе 2018-го стало известно, что разрабатываемый в России на смену Ту-160 стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) получит аэродинамическую схему «летающее крыло».

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