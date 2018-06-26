Названы самые популярные российские боевые самолеты

Наибольшим успехом на международном рынке будут пользоваться российские самолеты семейств Су-30/35, МиГ-29 и Як-130, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) за 2018 год.

«При этом, кроме традиционных покупателей российских самолетов, велика вероятность существенного расширения их числа», — отмечается в документе.

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Всего, согласно отчету, в 2017 году заказчики получили от ОАК более 90 боевых самолетов. «ПАО "ОАК" в 2017 году поставило заказчикам 94 боевых самолета, став мировым лидером», — сообщается в документе.

Для сравнения, корпорация Boeing (подразделение Boeing Military Aircraft) за год произвела 39 боевых и 19 патрульных самолетов, а также 20 военных вертолетов, а компания Lockheed Martin Corporation (Aeronautics) поставила 74 боевые машины. Соответствующие данные приводятся в отчете.

Всего для иностранных и российских заказчиков до 2035 года ОАК планирует произвести 2450 военных самолетов, говорится в документе.

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