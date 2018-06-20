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США поставят Турции «мертвые» F-35

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Турция не сможет воспользоваться новейшими истребителями пятого поколения F-35 Lightning II, которые в ближайшее время должна получить от США, полагает автор The Drive Джозеф Тревитик.

«Существует неподтвержденный слух о том, что министр обороны [США] Джеймс Мэттис сообщил своим турецким коллегам, что, даже если они физически получат любые F-35, такие самолеты никогда не начнут функционировать», — пишет эксперт.

Тревитик отмечает, что, по всей видимости, США передадут Турции F-35 Lightning II с урезанной системой ALIS (Autonomic Logistics Information System). Даже если американский партнер сможет наладить работу истребителя без данной системы, отсутствие запасных частей не позволит эксплуатировать F-35 Lightning II сколько-нибудь продолжительное время.

Эксперт заключает, что «финансовые и материально-технические последствия» возможного исключения Турции из программы JSF (Joint Strike Fighter), предполагающей замену истребителей четвертого поколения США и их союзников на истребители пятого поколения F-35 Lightning II, рискуют оказаться «ошеломляющими».

Первые F-35 Lightning II Турция должна получить в июне. Страна является одним из шести основных участников JSF, планируются поставки около 100 самолетов. На Турцию возложено техническое обслуживание европейских истребителей и производство отдельных компонентов для них.

Ранее в июне сенат США принял вариант проекта бюджета Пентагона на 2019-й финансовый год, предусматривающий прекращение участия Турции в JSF. В документе также содержится запрет на передачу Турции прав на истребители F-35. Причиной подобный действий называется угроза передачи России сведений о F-35 Lightning II после покупки Турцией комплексов С-400.

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