F-35 опозорился

Четыре всепогодных малозаметных многофункциональных истребителя-бомбардировщика пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II из-за шторма и сильного волнения моря в районе военной базы в штате Южная Каролина (США) не совершили перелет через Атлантический океан в Великобританию, сообщает The Times.

«Это какой-то позор, — заявил британскому изданию источник в Королевских военно-воздушных силах Великобритании. По его словам, «совершенно непонятна причина, по которой из-за шторма нужно откладывать перелет всепогодного F-35».

Другой военный источник The Times заявил, что перелет был отменен из-за наличия у F-35 Lightning II только одного двигателя. «За половину стоимости можно купить Eurofighter Typhoon, конструкция которого предусматривает два двигателя, что делает его более удобным и безопасным для перелетов через Атлантику», — сказал собеседник.

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Решение об отмене перелета F-35 Lightning II приняли Королевские военно-воздушные силы Великобритании, сославшись на невозможность гарантировать спасение летчика, если последнему из-за каких-либо неисправностей истребителя придется катапультироваться в море.

После отмены перелета истребители остались ждать лучшей погоды. Стоимость каждого F-35 Lightning II для Великобритании достигает 200 миллионов долларов, отмечает The Times.

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