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F-35 впервые применили в бою

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Израиль первым в мире в бою применил истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, сообщается в Twitter Армии обороны еврейского государства.

«Мы первыми в мире применили F-35 в боевой обстановке для атаки целей», — сказал главнокомандующий Военно-воздушных сил Израиля Амикам Норкин.

По его словам, таких случаев было два «на двух разных фронтах». Норкин добавил, что F-35 Lightning II регулярно участвуют в выполнении задач по всему Ближнему Востоку.

Израиль заказал у США 50 истребителей F-35A Lightning II, которые после доработки получили название F-35I Adir. Первые два самолета страна получила в 2016 году.

В городе Форт-Уэрте (США) 10 мая 2018 года совершил первый полет истребитель пятого поколения F-35A Lightning II с флагом ВВС Турции.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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