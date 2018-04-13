F-35 станет системой ПРО

Американские истребители F-35 Lightning II к 2025 году смогут обнаруживать, отслеживать и, возможно, сбивать баллистические ракеты, фактически превратившись в летающие системы ПРО (противоракетной обороны), сообщает Breaking Defense.

С этой целью самолеты планируется оснастить соответствующими датчиками и новым оружием. «Я полагаю, что потребуется от шести до семи лет, чтобы разработать основы концепции и внедрить возможности, сенсоры или новую быструю ракету ПРО для F-35, интегрировать их и поставить на вооружение», — заявил сенаторам глава агентства ПРО Пентагона генерал-лейтенант Сэмюэл Гривз.

Издание отмечает, что о сроках включения истребителя в систему ПРО официальные лица заявляют впервые, хотя ранее такие планы уже озвучивались. Breaking Defense полагает, что отдельные F-35 Lightning II уже получили инфракрасные датчики, способные обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты, однако управляемые ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), которыми вооружен истребитель, не рассчитаны на перехват баллистических целей.

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«Наша задача — смотреть за пределы классической системы противоракетной обороны», — отметил Гривз.

Глава агентства полагает, что США необходимо усиление традиционных национальных систем перехвата баллистических ракет, к которым, в частности, относятся Patriot, THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и GBI (Ground-Based Interceptor). Необходимость этого объясняется возникновением новых угроз, прежде всего со стороны Северной Кореи.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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