США испугал китайский «Кинжал»

Ракетные войска Народно-освободительной армии КНР в условиях секретности провели пять летных испытаний аэробаллистической ракеты, китайского аналога российского «Кинжала», который американские разведчики назвали CH-AS-X-13, сообщил The Diplomat источник в правительстве США.

Первые испытания баллистической ракеты воздушного базирования, отмечает издание, состоялись в декабре 2016-го, последние — в январе 2018-го. В ходе двух последних тестов CH-AS-X-13 запускалась с модифицированного Xian H-6K (лицензионная копия советского реактивного бомбардировщика Ту-16), способного заправляться в воздухе и получившего название H6X1/H-6N.

CH-AS-X-13 представляет собой двухступенчатую твердотопливную баллистическую ракету дальностью полета до 3000 километров. Американские эксперты полагают, что CH-AS-X-13 разработана на основе баллистической ракеты средней дальности DF-21, от которой отличается использование композиционных материалов (в целях снижения веса).

Поскольку, по оценкам специалистов, H6X1/H-6N имеет боевой радиус около 6000 километров, то CH-AS-X-13 способна достичь США. По словам источника The Diplomat, в Вашингтоне полагают, что китайская аэробаллистическая ракета будет готова к развертыванию к 2025 году.

В мае 2017 года в США впервые заявили о ведущихся в Китае работах по созданию двух аэробаллистических ракет, одна из которых переносит ядерное оружие. В свою очередь, отмечает The Diplomat, в сентябре 2016 года в Китае говорили о планах к середине 2020-х годов развернуть новое поколение стратегических бомбардировщиков дальнего действия.

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Издание отмечает, что в настоящее время, кроме Китая, аэробаллистическими ракетами располагает Россия, у которой имеется «Кинжал», хотя ранее работы над баллистическими ракетами воздушного базирования велись в США и СССР.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

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