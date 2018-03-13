В ролике с российским «Кинжалом» нашли «странные моменты»

В ролике Минобороны, демонстрирующем практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного комплекса «Кинжал», имеются «странные моменты», полагает Popular Mechanics.

Издание обратило внимание, что, например, в начале видео левая боковая часть гиперзвуковой ракеты размыта, тогда как в дальнейшем она показана в явном виде. «Нет ничего такого, что могло бы объяснить необходимость размытия видео в начале», — полагает Popular Mechanics.

Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс «Кинжал» не имеет аналогов в мире, сообщает в подписи к ролику Минобороны.

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Впервые о существовании комплекса «Кинжал» рассказал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию, представленному в марте 2018 года. «Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, при этом ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в десять раз, еще и осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета», — сказал тогда глава государства.

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