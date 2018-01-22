В США назвали идеальное российское оружие

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» — идеальное оружие для отражения массированных атак с применением беспилотников. Ничего подобного в США нет, сообщает американское издание National Interest.

Как отмечается в материале, во время действий российских военных в Сирии эти ЗРПК неоднократно сбивали ракеты и беспилотники. К примеру, в декабре, они поразили две ракеты, пущенные боевиками по авиабазе Хмеймим.

Автор статьи отмечает, что журналисты почти не обсуждают комплексы «Панцирь-С» из-за их малого радиуса действия, в отличие, к примеру, от ЗРК С-400. Он также подчеркивает, что «Панцирь» может справиться не только с ракетами и беспилотниками, но и низколетящими самолетами и вертолетами.

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ЗРПК, говорится в материале, располагается на грузовике, что позволяет ему быстро и и легко передвигаться. У «Панциря» две 30-миллиметровые пушки, каждая из которых может делать 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

В начале января сообщалось, что 31 декабря на авиабазу Хмеймим было совершено нападение, в результате которого якобы уничтожены семь самолетов. Впоследствии в Минобороны пояснили, что минометный обстрел действительно был, погибли двое военнослужащих, самолеты не пострадали. В декабре сообщалось о другой атаке, тогда ее отразили «Панцири-С1».

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