Таинственные инциденты парализовали эксплуатацию бомбардировщиков F-35

ВВС США за последние несколько месяцев зафиксировали значительный всплеск «физиологических эпизодов» (случаев необъяснимого ухудшения самочувствия пилотов), сопровождающих эксплуатацию истребителей F-35. Если в период 2006-2016 годов военные насчитали десять инцидентов, то к 2017 году их число выросло до двадцати, сообщает Aviation Week.

Пять из десяти «физиологических эпизодов», приходящихся на текущий год, произошли между 2 мая и 8 июня на базе ВВС США Люк в штате Аризона. В результате полеты F-35 на авиабазе были приостановлены.

В интервью изданию командир 56-й оперативной группы и пилот F-35 полковник Бен Бишоп отметил, что после возобновления полетов истребителей с данной авиабазы было зарегистрировано еще три «физиологических эпизода», однако наблюдавшиеся симптомы были мягче, чем раньше.

По его словам, эксперты, в течение нескольких месяцев работающие с F-35A, до сих пор не нашли главной причины возникновения проблемы. Специалисты не уверены, указывают ли «физиологические эпизоды» на собственно гипоксию (снижение содержания кислорода в крови) или же являются следствием иных состояний, например, гиперкапнии (повышения уровня углекислого газа в крови), тканевой гипоксией (нарушения использования кислорода тканями), декомпрессионной болезни, обезвоживания, недостатка сна или нервного переутомления.

Испытания резервной системы кислородного питания подтвердили ее исправность. В то же время специалисты оптимизируют алгоритмы, ответственные за контроль колебаний уровней концентрации кислорода, что позволит оперативнее поставлять кислород пилоту и тем самым потенциально облегчить его дыхание. Бишоп уверен, что «физиологические эпизоды» не связаны с загрязнением кабины или системы кислородного питания.

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Полковник отметил, что три последних «физиологических эпизода» объединяет общее обстоятельство — хотя резервная система кислородного питания сработала своевременно, пилоты не сразу почувствовали улучшение самочувствия.

«Думаю, может быть что-то, основанное на взаимодействии машины и человека, то, что оказывает влияние на дыхание, — предположил Бишоп. — Мы рассматриваем работу клапанов, позволяющих нашим пилотам выдыхать». Полковник допустил, что «физиологические эпизоды», скорее всего, связаны с гиперкапнией.

Бишоп отмечает, что число американских пилотов, отказывающихся летать на F-35, невелико, а большинство военных уверены в надежности боевой машины.

Именно с истребителями F-35A чаще всего происходят «физиологические эпизоды». Всего с F-35 за 2006-2017 годы случилось 29 подобных инцидентов, в том числе четыре — с F-35B и пять — с F-35C.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель выпускается в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).