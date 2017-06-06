В Японии выкатили первый истребитель F-35 собственной сборки

В Японии официально представлен первый истребитель пятого поколения F-35A, собранный на мощностях компании Mitsubishi Heavy Industries. Об этом пишет военный блог UK Defence Journal.

Завод FACO (Final Assembly and Check-Out) в Нагое станет площадкой для выпуска 38 истребителей этого типа для ВВС сил самообороны Японии. Первые четыре машины, переданные японским военным, собирались на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уорте (Техас).

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Японский завод также выбран в качестве регионального центра ремонта и сервиса для истребителей семейства F-35 в северной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Точно такой же завод FACO построен в Камери (Италия), на нем ведется сборка самолетов F-35 для ВВС Италии и Нидерландов, а также будет вестись весь сервис этих истребителей в Европе (включая американские машины передового развертывания).

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).