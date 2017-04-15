США впервые разместили в Великобритании бомбардировщики F-35A

США впервые дислоцировали истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A на территории Великобритании. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщается в релизе Европейского командования американских вооруженных сил, передает РИА Новости.

«Передовое присутствие F-35 подтверждает мой приоритет в отношении поддержания боеготовности вооруженных сил в Европе», — заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти. Он пояснил, что присутствие в Объединенном Королевстве авиагруппы «усиливает военный потенциал НАТО в Европе».

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Накануне Пентагон сообщил, что США направят в Европу несколько многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II для проведения запланированных учений.

В январе 2017-го стало известно, что Соединенные Штаты впервые отправили истребители F-35 на службу за рубеж. Эскадрилья Корпуса морской пехоты была размещена в Японии — на американской военной базе Ивакуни в южной части острова Хонсю.

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой которого с 2001 года занимается корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты) и C (палубный для морской авиации). Первая эскадрилья F-35B авиации КМП достигла боевой готовности в августе 2015 года, F-35A ВВС США — в августе 2016-го.