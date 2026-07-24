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Из жизни
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05:01, 24 июля 2026Из жизни

26-летняя девушка рассказала об отношениях с мужем старше ее на 34 года

Жительница США назвала свои отношения с разницей в возрасте 34 года самыми здоровыми
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Prostooleh / Magnific

26-летняя жительница США Грейсен Гиган рассказала об отношениях с разницей в возрасте, в которых состоит уже четыре года. Ее слова передает Need To Know.

С будущим мужем — Кевином Гиганом — девушка познакомилась в ресторане, где она работала управляющей, а мужчина был его завсегдатаем. Они сдружились, а затем Кевин позвал ее на свидание.

По словам Грейсен, сначала она переживала, что Кевин старше нее на 34 года, но потом поняла, что это не играет роли. «Я всегда говорю, что влюбилась не в возраст, а в мужчину, чья вера, доброта, порядочность, щедрость и чувство юмора заставили меня захотеть прожить с ним жизнь», — добавила она. Девушка назвала отношения с Кевином самыми здоровыми, что были в ее жизни.

Грейсен нравится, что муж умеет слушать ее, держит слово, дарит ей чувство эмоциональной безопасности и постоянно ставит ее потребности выше своих. «У нас одна вера, одни ценности, одно видение отношений, и у нас никогда не иссякали темы для разговоров», — рассказал мужчина.

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Супруги признались, что часто сталкиваются с осуждением. «Нам достаются тысячи вариаций одних и тех же предположений: что Кевин годится мне в дедушки, что я, должно быть, охочусь за его деньгами или что у наших отношений есть срок годности из-за возраста», — объяснила Грейсен. Однако они уже научились с этим справляться, в чем, как отмечает девушка, им помогает поговорка Praise and blame, all the same (в переводе с англ. — «Похвала и порицание — разницы нет»).

Ранее сообщалось, что супруги из США с 34-летней разницей в возрасте назвали правила счастливых отношений. Они всегда молятся вместе перед сном и никогда не употребляют алкоголь порознь.

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