США отправят в Европу истребители-бомбардировщики F-35A для совместных учений

США направят в Европу несколько многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II для проведения запланированных учений. Об этом сообщает Пентагон в своем релизе, передает портал Inside Defense.

«На протяжении нескольких последующих недель самолеты примут участие в учениях с другими самолетами США и НАТО, размещенными в Европе в рамках инициативы по гарантиям европейским союзникам», — говорится в сообщении.

Также в релизе Пентагона отмечается, что F-35 планируется разместить в Европе на постоянной основе в начале 2020-х годов.

В январе 2017-го стало известно, что Соединенные Штаты впервые отправили истребители F-35 на службу за рубеж. Эскадрилья Корпуса морской пехоты была размещена в Японии — на американской военной базе Ивакуни в южной части острова Хонсю.

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В феврале 2016-го глава Боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл заявил, что Вашингтон намерен разместить в Европе многофункциональные истребители пятого поколения F-35A, уточнив, что развертывания можно ожидать весной-летом. Он также сообщил о намерении США дислоцировать эти самолеты в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке.

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой которого с 2001 года занимается корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты) и C (палубный для морской авиации). Первая эскадрилья F-35B авиации КМП достигла боевой готовности в августе 2015 года, F-35A ВВС США — в августе 2016-го.