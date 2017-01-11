США впервые отправили истребители F-35 на службу за рубеж

Корпус морской пехоты США перебросил в Японию эскадрилью перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35. Соответствующие фотографии опубликованы на сайте официального фотобанка Министерства обороны США.

Самолеты разместят на американской военной базе Ивакуни в южной части острова Хонсю. VMFA-121 заменит базирующуюся на Ивакуни эскадрилью VMFA(AW)-242, оснащенную истребителями F/A-18C и D.

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О планах США перебросить в Японию 16 истребителей F-35 стало известно в августе 2016 года. Тогда сообщалось, что первые 10 F-35 эскадрильи VMFA-121 прибудут в Японию в январе 2017-го, еще шесть — в июле.

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой которого с 2001 года занимается корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты) и C (палубный для морской авиации). Первая эскадрилья F-35B авиации КМП достигла боевой готовности в августе 2015 года, F-35A ВВС США — в августе 2016-го.