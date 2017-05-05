Силовые структуры
 

В Италии выпущен первый истребитель F-35B

Перейти в «Мою Ленту»

В Италии выпущен по лицензии первый истребитель F-35B. Фотографию самолета опубликовал в своем микроблоге в Twiiter журналист Дэвид Ценциотти, автор известного блога The Aviationist.

Ранее, в декабре 2015 года, ВВС Италии получили первый самолет F-35A, собранный на предприятии Final Assembly and Check Out (FACO), развернутом в итальянском Камери. Самолет был точно так же, как и нынешний F-35B, официально выкачен 12 марта 2015 года, а первый полет совершил 7 сентября.

Завод FACO должен стать центральным звеном в европейской инфраструктуре ремонта и сервисного обслуживания самолетов семейства F-35 (в том числе и для ВВС США). Он запущен в 2013 году и является единственной сборочной площадкой для F-35, созданной за пределами США. В Камери будут выпущены все 90 машин семейства, на данный момент заказанные Римом (60 модификации F-35A и 30 версии F-35B), а также 37 машин типа F-35A, купленных Нидерландами.

На данный момент Италия вложила около 3,5 миллиарда долларов в НИОКР и технологическую подготовку производства в Камери, а также около миллиарда долларов по контракту на первые 8 истребителей типов F-35A/B, собираемых на заводе.

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

США намерены использовать версию F-35B для авиации Корпуса морской пехоты, а страны-партнеры по НАТО — для комплектования групп своих авианесущих кораблей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Эстонию прибыла пара истребителей-«невидимок» F-35А
США впервые разместили в Великобритании истребители F-35A
Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1
США закупили 55 истребителей F-35 со скидкой
США впервые отправили истребители F-35 на службу за рубеж
Последние новости
Вашингтону пообещали суровое наказание за попытки контролировать порты Приморья
МИД России счел решение Комитета министров Совета Европы по Крыму ничтожным
Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет
Путин допустил подачу Россией заявки на Олимпиаду-2028
Украине предрекли поражение на «Евровидении» из-за потери Крыма
Африканский форвард «Спартака» рассказал о слезах по ночам после перехода в клуб
Депутат Рады пообещал за пять лет отучить украинцев праздновать 9 Мая
Другие материалы рубрики
Силовые структуры
 — 
00:18 3 мая 2017
Военный парад в Турции

«Турция должна заплатить за С-400 сполна»

Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
17:25 4 мая 2017

ЕСПЧ посмертно назначил выплату оправданному в убийстве бывшему судье из России

17:13 Сегодня

Генштаб назвал направления следующих ударов в Сирии

12:42 4 мая 2017

Эрдоган передал Путину совместные фото российских военных и курдов в Сирии

Силовые структуры
 — 
00:09 4 мая 2017

Любили и зарыли

Как семья майора полиции унаследовала квартиру чужого человека в обход его родни
15:00 Сегодня

«Адмирал Эссен» присоединился к средиземноморской группировке ВМФ России

12:20 4 мая 2017

Осужденный из колонии организовал наркобизнес и получил еще 13 лет

16:51 Сегодня

В Сирии предотвратили подрыв смертника возле конвоя Красного Креста

Силовые структуры
 — 
00:16 28 апреля 2017

Китайский авианосец

Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
11:46 Сегодня

«Роскосмос» подал в суд на Спецстрой и потребовал уйти с космодрома Восточный

20:44 3 мая 2017

В Братске похоронен погибший в Сирии контрактник

13:07 Сегодня

Поминки в Подмосковье с участием полицейского закончились стрельбой

Россия
Владик ФиранскийДругая кожа
Рассказ Сергея Мостовщикова о ребенке, родившемся в коконе
Активные занятия спиртом
Где в России жестче всего борются с пьянством
«Проблем еще очень-очень много»
В Кремле поговорили о выполнении майских указов
Добро пожаловать, или «Пидарасам вход воспрещен»
Герман Стерлигов о здоровой еде, морали и полной победе над электричеством
Трутнев призвал США заниматься своими делами вместо контроля за портами России
«Жизнь проигрывает порно»
Как видео для взрослых влияет на сексуальное развитие детей
Свердловскому ветерану подарили просроченный майонез ко Дню Победы
Все материалы
Мир
Лесбиянка и пожилой националист
Кого ультраправые предлагают Германии на выборах в бундестаг
Петушья доля
Тренировки и кровавые схватки пернатых гладиаторов
Федор Лукьянов : Инструментальная Россия
Визит Меркель в Москву: контекст и темы для переговоров
В джунглях Таиланда нашли потерявшуюся партию мигрантов из Мьянмы
В США при заходе на посадку разбился грузовой самолет
Американского военного советника убили в Сомали
В МИД России назвали тему переговоров Лаврова и Тиллерсона на Аляске
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и члены Конгресса США«Медовый месяц США и Украины закончился»
Политолог Руслан Бортник — об отношениях Киева с Западом и новом Майдане
Сына Порошенко пожурили за кофту с надписью «Russia»
Депутат Рады пообещал за пять лет отучить украинцев праздновать 9 Мая
Эстония уничтожит плотины бобров на границе с Россией для борьбы с контрабандой
На Украине возгордились отказавшимся лечь в дрейф в водах РФ экипажем катера
Теракт назвали главной версией пожара на складах боеприпасов под Харьковом
В украинском проморолике для «Евровидения» виды Крыма заменят Веркой Сердючкой
Все материалы
Финансы
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании в рамках XX Петербургского международного экономического форума, 2016 годК точке баланса
Чего ждать от ПМЭФ-2017
Свободная касса
Как выполнить требования 54-ФЗ с выгодой для бизнеса
Медведев назначил нового замминистра финансов России
Банк России резко поднял курсы доллара и евро
Медведев предостерег от использования «перекрашенных инвестиций» в ТОР
Кудрин предложил сократить число пенсионеров в России
ЦБ пришел с внеплановой проверкой в банк «Югра»
Все материалы
Бизнес
Мечи и орала Третьего рейха
Какие немецкие компании вооружали, одевали и кормили армию нацистской Германии
Никита Кричевский: Бизнес-стервятники: прерванный полет
Семь примеров вывода активов из Башнефти
Итальянское вино Dimon для России оказалось фейком
Правительство разрешило курорту «Роза Хутор» арендовать новые земельные участки
Путин поручил привлекать инвесторов для освоения Тамбейской группы
В Россию задумали поставлять тосканское вино Dimon
В «Иркуте» рассказали о подготовке МС-21 к тестовому полету
Все материалы
Силовые структуры
Военный парад в Турции«Турция должна заплатить за С-400 сполна»
Каковы перспективы военно-технического сотрудничества Москвы и Анкары
Любили и зарыли
Как семья майора полиции унаследовала квартиру чужого человека в обход его родни
Китайский авианосец
Как Пекин обзавелся собственной длинной палубой
Генштаб назвал направления следующих ударов в Сирии
В Италии выпущен первый истребитель F-35B
«Адмирал Эссен» присоединился к средиземноморской группировке ВМФ России
В Сирии предотвратили подрыв смертника возле конвоя Красного Креста
Все материалы
Наука и техника
Ватные капли
Зарождение жизни объяснили без участия бога
A cold water immersion experiment at Dachau concentration camp presided over by Professor Ernst Holzlöhner (left) and Dr. Sigmund Rascher (right). The subject is wearing an experimental Luftwaffe garmentПтичку жалко
Почему нацисты защищали права животных и уничтожали людей
Сжалось и протекло
Как аномальная материя угрожает Земле уничтожением
Раскрыта дата выхода новой God of War
Китайский интернет-магазин прекратил продажу смартфонов Xiaomi в России
Хакеры снова взломали Mass Effect: Andromeda
Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео
Все материалы
Спорт
Криштиану РоналдуНаполнить Кубки
Хет-трик Роналду, российский судья и голландский карнавал в полуфиналах ЛЧ и ЛЕ
ЧМ-2017 по хоккею. Швеция — Россия — 1:1
Первый матч команды Олега Знарка на турнире
Саммит большой шестерки
Чего ждать от стартующего чемпионата мира по хоккею
Африканский форвард «Спартака» рассказал о слезах по ночам после перехода в клуб
Женщина заявила об изнасиловании в туалете стадиона во время матча НХЛ
Тренер «Зенита» подсчитал потерянные из-за ошибок судей очки
СМИ заплатит 50 тысяч евро за публикацию ложной информации о здоровье Шумахера
Все материалы
Культура
Оказался наш отец
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Стражей Галактики 2» до «Однажды в Германии»
Вокалистка Slowdive Рейчел ГосвеллНе запылились
Артисты, которые вдруг вернулись спустя десятилетия
Стивену Сигалу запретили въезд на Украину на пять лет
Украине предрекли поражение на «Евровидении» из-за потери Крыма
Путин поручил распространить за рубежом русские фильмы и сериалы
В новом тизере «Твин Пикс» показали постаревших персонажей
Дэвид Линч заявил об уходе из кино
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я больше не хочу котиков и лесбиянок»
Почему люди бегут из самого веселого издания в мире
Посольство России в Британии восславило Господа за непопадание в заголовки Times
Он вам не плейбой
Кокаин, покер и папины миллионы — тайная империя короля Instagram Дэна Билзеряна
Пользователей сети поразил чересчур правдоподобный фокус с «отрыванием» пальца
The New Times получил предупреждение за интервью с террористом из Калуги
PornHub отыскал себе SMM-щика для России
В сети поверили в фейк о замазанной саудовским ТВ голове Меркель
Все материалы
Ценности
Выбирать по-французски
Личный спорткар Энцо Феррари и другие редкости
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
Турки продали 12-метровый катер с ванной на борту
Chevrolet отметил 65-летие Corvette спецверсией за 140 тысяч евро
Nike создаст инновационные джинсы для занятий спортом
Нью-йоркские сапожники предложили раскрашенные вручную кроссовки
Американский дизайнер сшила свадебное платье за два миллиона долларов
Все материалы
Путешествия
Из бистро возгорится пламя
Кулинария Франции вместе с политической кухней переживают бурные времена
От Камелота до Авалона
Путешествие по местам памяти короля Артура
Минск отказался от ужесточения контроля на рейсах между Белоруссией и Россией
Пассажир потребовал от авиакомпании 100 тысяч долларов из-за тучных попутчиков
Россия сохранила предупреждение об угрозе отмены чартеров в Анталью
Европейский лоукостер Wizz Air откроет прямые рейсы в Санкт-Петербург
В Абу-Даби заметили стремительный рост числа туристов из России
Все материалы
Из жизни
За мечту под нож
Поклонники пластики превращаются в фантастических персонажей
Последние месяцы жизни СильваноНе спать!
Сильвано знал, что спасения нет. Он утратит сон, сойдет с ума, а потом умрет
Брить или не брить
Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Тайские проститутки поколотили бизнесменов в Паттайе
Johnson & Johnson выплатит заболевшей раком американке 110 миллионов долларов
Жительница Колумбии из жадности съела девять тысяч долларов
Модель plus-size снялась обнаженной для модного журнала
Все материалы
В плену сирен
Длительный тест Toyota LC 200: выводы и стоимость владения
Эксклюзивно для Китая
Автомобили крупнейших марок, созданные только для китайского рынка
Да нет, наверное
Длительный тест дизельного Jaguar XE: итоги, прощание
Старые машины, которые можно купить новыми
Автомобили старше 10 лет, которые продаются в России новыми
Haval H9 получил дизельный мотор
Toyota Land Cruiser разогнался до 370 километров в час
В Нижнем Новгороде разрабатывают внедорожник на базе «Соболя»
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Определена стоимость самой дешевой квартиры Москвы
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Мэрия Москвы опубликовала список хрущевок под снос
Все материалы