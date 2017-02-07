Истребители F-35 одержали победу на учениях Red Flag со счетом 15:1

Истребители пятого поколения F-35 в рамках учений Red Flag в США одержали победу 15:1 в воздушных боях с самолетами F-16 эскадрильи «Агрессор». Об этом сообщается в блоге The Aviationist.

За восемь дней полетов в ходе учений 13 задействованных истребителей F-35A совершили 110 вылетов. Общая степень технической готовности этих самолетов составила 92 процента. Отмечается, что F-35A добились результата, действуя во взаимодействии с истребителями Lockheed Martin F-22A Raptor, обозначавшими истребительное прикрытие F-35A при решении ими ударных задач.

27 января стало известно, что F-35 впервые приняли участие в учениях Red Flag.

Учения серии Red Flag проводятся США при участии иностранных государств ежегодно с 1975 года на авиабазах Неллис в Неваде и Эйелсон на Аляске. Они проходят несколько раз в год и длятся в среднем около двух недель.

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой которого с 2001 года занимается корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты) и C (палубный для морской авиации). Первая эскадрилья F-35B авиации КМП достигла боевой готовности в августе 2015 года, F-35A ВВС США — в августе 2016-го.