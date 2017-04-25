В Эстонию прибыла пара истребителей-«невидимок» F-35А

Пара новейших истребителей F-35A ВВС США совершила посадку на авиабазе Эмари близ Таллина в 13:44 по московскому времени. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в российских силовых структурах. Самолеты прибыли в Эстонию из Великобритании, поднявшись в воздух с базы Королевских ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк. Сообщается, что машины пробудут в Эстонии до конца дня, после чего отправятся в западную Европу для участия в маневрах.

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О готовящейся переброске самолетов F-35F в Эстонию, без уточнения числа машин и продолжительности пребывания, эстонский сайт ERR.ee сообщил в понедельник, 24 апреля. Перелет походит в рамках учений ВВС НАТО Ramstein Alloy. Пара истребителей лидируется самолетом-заправщиком KC-135.

Восемь истребителей пятого поколения F-35A и 250 человек из состава 34-й эскадрильи 388-го авиакрыла ВВС США и 466-й эскадрильи 419-го авиакрыла резерва ВВС США с авиабазы Хилл в штате Юта были переброшены в Великобританию в середине апреля 2017 года. Это первое развертывание самолетов данного типа в Европе, целью которого является ознакомление союзников США с новым типом истребителя и участие в совместных учениях. В Азии F-35 развернуты с января 2017 года, когда эскадрилья VMFA-121 авиации Корпуса морской пехоты США на самолетах F-35B была переброшена на авиабазу Ивакуни в Японии.

Ранее истребители пятого поколения появлялись в Эстонии в 2015 году. 4 сентября 2015 года пара самолетов F-22 перелетела в Эмари с авиабазы люфтваффе Шпангдалем. Кроме того, в апреле 2016 года истребители F-22 появлялись в Румынии и Литве.