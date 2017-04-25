СМИ сообщили о скорой переброске истребителей F-35 ВВС США в Эстонию

Истребители пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США будут переброшены с британской авиабазы Лейкенхит в Эстонию во вторник, 25 апреля, сообщает сайт ERR.ee. Сообщается, что F-35 примут участие в совместных учениях с американскими частями и союзниками по НАТО. Точное число перебрасываемых машин не указывается.

Ранее восемь машин этого типа и 250 человек личного состава 34-й эскадрильи 388-го авиакрыла ВВС США и 466-й эскадрильи 419-го авиакрыла резерва ВВС США с авиабазы Хилл в штате Юта были развернуты в Великобритании. Первые шесть машин, как отмечает известный авиационный эксперт Дэвид Ценциотти в своем блоге The Aviationist, прибыли в Соединенное Королевство 15 апреля.

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В июле 2016 года командующий боевого командования ВВС США генерал Герберт «Ястреб» Карлайл, выступая перед представителями военного комитета Конгресса США, сказал: «Мы хотели бы, чтобы F-35, например, оказали некоторую поддержку в патрулировании над Балтикой».

«Это одна из задач НАТО в Балтийском регионе –– Эстонии, Латвии и Литве. И мы хотели бы там продемонстрировать F-35. Когда на прошлой неделе я беседовал с командующими ВВС по всей Европе, то все они проявили крайний интерес к оперативному применению этих самолетов в своих странах», –– добавил Карлайл.

В январе ВВС США впервые развернули истребители F-35 за рубежом. Эскадрилья VMFA-121 авиации Корпуса морской пехоты была размещена в Японии — на американской военной базе Ивакуни в южной части острова Хонсю.

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой которого с 2001 года занимается корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты) и C (палубный для морской авиации). Первая эскадрилья F-35B авиации КМП достигла боевой готовности в августе 2015 года, F-35A ВВС США — в августе 2016-го.