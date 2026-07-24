В России назвали не зависящее от Москвы условие продолжения переговоров Путина и Трампа

Депутат Журова допустила, что выборы в Конгресс США могут тормозить диалог Путина и Трампа

Выборы в Конгресс США могут тормозить продолжение переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое не зависящее от Москвы условие депутат назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что встреча [главы МИД РФ Сергея] Лаврова и [госсекретаря США Марко] Рубио — это предвестник каких-то еще серьезных встреч. К тому же, я так понимаю, что [зять Дональда Трампа Джаред] Кушнер собирался приехать в Москву. Но у меня есть подозрение, что Америке надо пережить выборы», — поделилась Журова.

Депутат добавила, что переговоры будут, однако их дату назвать сложно.

«Это может отразиться на избирателях. Поэтому они будут все это взвешивать. Трамп посмотрит, надо ли ему встречаться с Путиным до выборов в Конгресс. Тут есть этот нюанс», — объяснила она.

При этом, по словам Журовой, если американская аналитика и социальные опросы покажут, что избиратели поддерживают переговоры Трампа и Путина, то встреча может произойти и в ближайшее время.

На полях мероприятий АСЕАН по инициативе США 23 июля состоялась встреча главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова и американского государственного секретаря Марко Рубио. По итогам переговоров Рубио заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны новые идеи и предложения.

