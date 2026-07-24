Путину показали новый российский самолет

Путину впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М

Президенту России Владимиру Путину впервые продемонстрировали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, который недавно совершил первый опытный полет. О визите рассказала «Объединенная авиастроительная корпорация».

О ходе испытаний опытной машины Путину рассказал летчик-испытатель «Яковлева» Александр Гуськов, который был в числе экипажа первого полета.

Корпорация ранее рассказывала, что Як-130М разработан на основе анализа и обобщения опыта участия авиации в локальных и региональных конфликтах. Он оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в эффективный легкий боевой самолет, способный в любых погодных условиях, днем и ночью бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми БПЛА.

В июне опытный образец Як-130М выполнил первый полет. Летные испытания состоялись на базе Иркутского авиационного завода. В воздухе самолет находился 50 минут, поднявшись на высоту 2000 метров и развив скорость 600 километров в час. Появилось также видео полета.

