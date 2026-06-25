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10:17, 25 июня 2026Наука и техника

Появилось видео первого полета Як-130М

«Ростех» показал видео первого полета нового самолета Як-130М
Иван Потапов
Иван Потапов

Госкорпорация «Ростех» выложила в Telegram видео первого полета опытного образца российского учебно-тренировочного самолета Як-130М.

«Самолет сочетает современные технологии, расширенные функциональные возможности и высокий потенциал для решения широкого круга задач в интересах заказчика», — рассказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Геннадий Абраменков.

По данным госкорпорации, летные испытания Як-130М состоялись на базе Иркутского авиационного завода. В воздухе самолет находился 50 минут, поднявшись на высоту 2000 метров и развив скорость 600 километров в час.

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