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14:28, 24 июля 2026 (обновлено: 14:35, 24 июля 2026)Экономика

Популярный у россиян Ozon Банк попал под санкции ЕС. Как это повлияет на маркетплейс и клиентов

«Интерфакс»: Санкции ЕС не повлияют на работу Озон Банка
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Санкции Европейского союза (ЕС), введенные против Озон Банка, не повлияют на его работу. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель организации.

По его словам, у организации нет активов за рубежом. Также банк не ведет операции за пределами России, так что он продолжит работать в стандартном режиме.

«[Банк] своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется — использует только российскую финансовую инфраструктуру. Поэтому новые санкционные меры на Озон Банк не повлияют», — подчеркнули в кредитной организации.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Санкции ЕС не распространяются на другие юрлица группы Ozon

Европейские санкции против Озон Банка не затрагивают другие юридические лица группы Ozon. Этот факт подтвердил представитель компании в беседе с «Интерфаксом».

Вместе с Озон Банком в новом санкционном списке Евросоюза оказались 170 организаций и 48 физических лиц из России. Также Европа заморозила активы и запретила предоставлять средства 94 банкам и 33 крупным кредитно-финансовым организациям.

«Ограничения введены только против Озон банка, они не распространяются на другие юрлица и бизнес группы Ozon. Банк также не участвует в капитале каких-либо компаний группы», — подчеркнул собеседник агентства.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Под санкции попали популярные для переводов за рубеж банки

В список крупнейшего за последнее время санкционного пакета Евросоюза вошли десятки кредитных организаций, платежные системы и даже несколько крупных банков России. Среди них также оказались банки и системы, наиболее популярные у россиян для перевода за рубеж.

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Так, ограничения наложили на оператора платежной системы «Золотая Корона» — РНКО «Платежный центр». Сервис сообщил о временном ограничении направлений переводов, в частности средства перестали переводить в Грузию и несколько других стран после введения санкций ЕС. Данная система пользовалась большой популярностью для переводов за границу и у российских релокантов, сообщает «Код Дурова». Теперь среди стран для перевода россиянам доступны лишь Узбекистан, Турция, Киргизия и Азербайджан.

Также под санкции попал Цифра банк — в поддержке казахстанского банка Freedom Finance сообщили, что переводы между двумя кредитными организациями недоступны.

Банк Freedom строго соблюдает нормы международного законодательства, включая требования санкционного режима, и не поддерживает деловые отношения с организациями, находящимися под санкциями. В случаях, когда контрагент Банка попадает под санкции, незамедлительно проводятся мероприятия по завершению сотрудничества с таким контрагентом

поддержка банка Freedom Finance

На фоне возникшей ситуации финансовый блогер Виктория Шергина посоветовала пополнять зарубежный счет при помощи карт-дочек европейских банков, которые все еще остались в стране, и совершать переводы по реквизитам на рублевый корсчет Freedom Bank в Унифондбанк.

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