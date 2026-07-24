Доктор Мясников назвал приводящие к избытку газов в кишечнике продукты

Врач Мясников заявил, что лук, чеснок и пшеничный хлеб провоцируют метеоризм

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые приводят к избытку газов в кишечнике. Их он перечислил в своем Telegram-канале.

Доктор рассказал, что проблемы с кишечником могут возникать из-за употребления бобовых: фасоли, гороха, чечевицы и нута. Также, по его словам, повышенное газообразование вызывают лук, чеснок, пшеничный хлеб, молоко, мороженое и мягкие сыры.

В список продуктов, провоцирующих метеоризм, Мясников вдобавок включил яблоки, груши, манго, арбузы, сливы и абрикосы. Помимо этого, как заявил врач, людям со вздутием живота следует избегать цветной капусты, грибов, меда, а также продуктов с сахарозаменителями.

Ранее Мясников раскрыл простой секрет сохранения молодости. Специалист посоветовал тем, кто не хочет стареть, сохранять ребенка в душе.